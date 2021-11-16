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AK Parti’den şehit polise vefa

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AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, Havran’da uyuşturucu çetesi ile girdiği silahlı çatışmada şehit edilen polis memuru Abdulkadir Güngör için lokma hayrı düzenledi.

AK Parti’den şehit polise vefa
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AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, Havran’da uyuşturucu çetesi ile girdiği silahlı çatışmada şehit edilen polis memuru Abdulkadir Güngör için lokma hayrı düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen lokma hayrına, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yasin Özer, Belediye Başkanları Birliği Balıkesir Temsilcisi Yunus Bozbey, AK Parti Edremit İlçe Başkan yardımcıları Sedat Uzun, Rıfat Ertaş ve yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok, Gençlik Kolları Başkan vekili Hamza Kara, emniyet mensupları ve partililer katıldı. Lokma hayrında şehit polis memuru Abdulkadir Güngör ve tüm şehitlerimiz için dua edildi.

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