Alkol alan iki arkadaşın kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde alkol aldıktan sonra kavga eden iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.

Alkol alan iki arkadaşın kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde alkol aldıktan sonra kavga eden iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.

Bigadiç Orta Mahallesi’nde bir evde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından iki arkadaş birbirine bıçak çekti. Şüpheli Ü.G.’nin de bıçak darbesiyle yaralandığı olayda Gürkan Birol olay yerinde hayatını kaybetti. Gürkan Birol’ün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma açılırken, şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

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