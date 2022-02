Altıeylül’de çocuklar çok mutlu

Altıeylül Belediyesi tarafından yarıyılda tertip edilen 24-29 Ocak Çocuk Tiyatroları Şenliği ve 1-6 Şubat Sinema Günleri ilgi gördü.

24-29 Ocak Çocuk Tiyatroları Şenliği ve 1-6 Şubat Sinema Günleri’nde yarıyıl tatilini dolu dolu geçiren çocukların mutlulukları yüzlerinden okunurken, anne ve babalar da Altıeylül Belediyesi’ne teşekkür etti. Hasan Can Kültür Merkezi ve Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde organize edilen yarıl etkinlikleriyle verimli bir tatil geçiren çocukların kültür-sanat sevgileri de her geçen gün artmaya devam ediyor.

Özellikle çocuklar ile gençlere yönelik organize edilen etkinlikler ile onların ufkunu genişleterek kültürlü birer birey olarak yetişmeleri için çabalayan Altıeylül Belediyesi’nin hayata geçirdiği her proje ve düzenlemiş olduğu her etkinlik olumlu geri bildirimler alırken, bu geri bildirimler doğrultusunda da bir sonraki kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenmesi için doğal bir zemin hazırlanmış oluyor. Aldıkları teşekkürler ve olumlu geri bildirimlerden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Bu yarıyıl tatilinde çocuklarımıza çok anlamlı bir karne hediyesi verdik. Çocuk Tiyatro Şenlikleri ve Sinema Günleri ile çocuklarımızın huzuruna çıkarken yetişkinler için de tiyatro oyunları ve sinema filmleriyle bir araya geldik. Böylelikle çocuklarımız ve kültür-sanat aşığı ebeveynler sayesinde dolu dolu bir yarıyıl tatili geçirdik. Hasan Can Kültür Merkezi’mizde düzenlediğimiz Çocuk Tiyatroları Şenliği’nde 11 oyun ile 6 Bin 690 ve Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’mizde düzenlediğimiz Sinema Günleri’nde de 24 seans ile 7 Bin 110 kişiyi misafir ederek yarıyıl tatilinde toplamda 13 Bin 800 kişiyi ağırlamış olduk. Misafirimiz olarak bizleri onurlandıran herkese teşekkürlerimizi sunuyor, geleceğimiz olan çocuklarımıza da ikinci yarıyılda ve geri kalan tüm eğitim hayatları boyunca başarılar diliyoruz” dedi.