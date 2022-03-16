Altıeylül’de metruk yapılar yıkılıyor

Altıeylül Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçede genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi çoğunlukla madde bağımlılarının ve kimliği belirsiz kişilerin sıklıkla mesken edindiği metruk yapıların şehir sakinleri için oluşturduğu tehdidin önüne geçebilmek adına ilçe genelinde yıkım faaliyetlerine sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda da metruk yapıların yıkım faaliyetlerinde bulunan Altıeylül Belediyesi 2019 yılında 20, 2020 yılında 5, 2021 yılında 11 ve 2022 yılında devam eden yıkım faaliyetleri kapsamında da rapor edilen 80 metruk yapının yıkım sürecine başlayarak vatandaşlara tehlike oluşturabilecek durumlarının önüne geçmeyi planlıyor.

Devletin diğer kurumlarıyla koordineli çalışıyorlar

Şehrin çehresini değiştiren projelerin yanı sıra şehir planlaması konusunda da hassas davranan Altıeylül Belediyesi, ilçede atıl vaziyette duran ve çevre sakinlerinin de huzurunu bozan asayiş olaylarına sahne olan metruk yapıların yıkımı konusunda titizlikle çalışmalarını yürütüyor. Yatırım izleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli ile Altıeylül Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce tespit edilen metruk yapıların yıkımı devam ederken yürütülen faaliyetler ile ilgili konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Öncelikle Altıeylül’ümüzde bulun metruk yapıların yıkım faaliyetlerine titizlikle devam ettiğimizi söylemek istiyorum. Özellikle devletimizin kurumlarıyla koordineli bir şekilde el ele vererek yürüttüğümüz bu faaliyetlerin amaçları arasında özellikle genel güvenlik ve asayiş sorunları yatıyor. Madde bağımlılarının mesken tuttuğu bu metruk yapılar gerek çevre sakinleri gerekse de bu madde bağımlılarının kendi hayatlarını tehdit edebilecek durumlara ev sahipliği yapıyor. Buradaki amacımız sadece çevre sakinlerinin huzur ve güvenliğini sağlamak değil, aynı zamanda bu illete bulaşmış vatandaşlarımızın da hayatını korumaktır. Zira metruk yapıların içerisinde madde alan insanlar burada yaşayabilecekleri uyuşturucudan kaynaklı hayati sağlık sorunları karşısında çaresiz kalabilir ve nihayetinde de geri dönüşü olmayan üzücü olaylar yaşanabilir. Bizler bunların hiçbirinin yaşanmasını istemediğimiz için de çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Ekiplerimiz yıkım faaliyeti gerçekleştirilecek metruk binaların yıkımı öncesi zabıta ekiplerimiz ile birlikte binanın içerisinde herhangi bir canlının olup olmadığını titizlikle inceledikten sonra yıkım işlemine başlıyorlar. Yürüttüğümüz bu yıkım faaliyetlerinin bir diğer artısı da kent estetiğine olan olumlu katkılarıdır. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve şehrimizin modern bir görünüme kavuşması için yürüttüğümüz bu faaliyetleri devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte koordineli bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.