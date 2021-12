Altıeylül’ün Ev Sahipliğinde meclis toplantısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1’inci Birleşimi Altıeylül Belediyesi’nin ev sahipliği ile Hasan Can Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Altıeylül Belediyesi’nin Balıkesir’e kazandırdığı Hasan Can Kültür Merkezi, açıldığı günden bu yana birbirinden değerli konferanslardan tiyatro gösterilerine kadar birçok organizasyona ev sahipliği yaparak Balıkesirlilerin huzuruna çıktı. Toplamda 2.210 m2 alana inşa edilen ve 600 m2 toplantı alanına sahip olan Altıeylül’ün ilk kültür merkezi, bünyesinde 460 kişiyi aynı anda misafir edebilme imkânı sunuyor. Altıeylül başta olmak üzere tüm Balıkesir’in ihtiyaçlarına cevap vererek faaliyetlerini sürdürmeye devam eden Hasan Can Kültür Merkezi, son olarak da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1’inci Birleşimi’ne ev sahipliği yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Son Başbakanı ve Ak Parti Genel Başkanvekili Sayın Binali Yıldırım’ın açılışını gerçekleştirdiği Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde düzenlenen grup toplantılarının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’yı makamında ziyaret ettiler. Gerçekleşen toplantıların ve ziyaretlerin sonrasında da Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1’inci Birleşimi için tekrar bir araya gelindi. Balıkesir’i ve Balıkesirlileri ilgilendiren toplamda 51 konu üzerine gerçekleştirilen toplantı öncesi tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında mecliste sunum yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı toplantı sonrası “Öncelikle şunu söylemek isterim ki her yönüyle Balıkesir’imizin ihtiyaçlarına cevap veren bir merkezi hizmete sunmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Birçok organizasyona ev sahipliği yapan Hasan Can Kültür Merkezi’miz bu defa da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1’inci Birleşimi’ne ev sahipliği yaparak şehrimize hizmet etmeyi sürdürüyor. Hayata geçirdiğimiz projelerin işlevselliğinden ve Balıkesir’imize kattığı değerden dolayı da mutlu olduğumuzu ayrıca belirtmek istiyorum. Bugün burada alınan tüm kararların da Altıeylül’ümüz ve Balıkesir’imiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.