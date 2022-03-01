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Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 20 ilçede, anaokulundan üniversiteye kadar onlarca okulda yangın, deprem tatbikatı gerçekleştirip yangın eğitimi de vererek öğrencileri bilinçlendiriyor.

Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 20 ilçede, anaokulundan üniversiteye kadar onlarca okulda yangın, deprem tatbikatı gerçekleştirip yangın eğitimi de vererek öğrencileri bilinçlendiriyor.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yıl boyu 20 ilçedeki kurum ve kuruluşlarda tatbikatlarına ve eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle okullarda eğitimlerini artıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın tatbikatları öğrencileri bilinçlendiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz’ın koordinatörlüğünde okullarda gerçekleştirilen deprem, tahliye ve yangın tatbikatı, gerçeğini aratmıyor. Senaryo gereği okullarda yangın alarmları çalıyor, öğrenciler ve eğitimciler okuldan kontrollü bir şekilde tahliye edilerek okul bahçelerinde belirlenen güvenli alanlara alınıyor. Yapılan tahliyelerin ardından öğrencilere uygulamalı olarak söndürme tüpü ile yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı itfaiye erleri tarafından detaylı bir şekilde gösteriliyor. Sınıf içi eğitimlerde ise öğrenciler, deprem ve yangın anında yapılması gerekenler hakkında teorik olarak bilgilendiriliyor. Ayrıca okulun pencerelerinden itfaiye ekipleri tarafından yaralı öğrencilerin nasıl başarılı bir şekilde kurtarıldığı da gösteriliyor.

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