Araç geçişini engelleyen metruk binaya belediye müdahalesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki merkez mahallelerin ortak sorunu olan her an yıkılımla tehlikesi olan ya da cadde ve sokaklarda geçişe engel olan metruk binalara belediye ekipleri müdahale ediyor.