Atatürk Havran’da törenler ile anıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü anma programı mülki erkan ve vatandaşlıların katılımı ile gerçekleştirildi

Saat 09:05’te Atatürk Anıtı önünde başlayan çelenk sunma programının ardından Havran Kültür Merkezinde Şehit Eyüp Karataş Orta Okulunun hazırladığı Atatürk’ü Anma Programı ile devam edildi. Programa İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve kıymetli Havranlılar katılım sağladılar. Öğrencilerin hazırladığı şiir ve oratoryo beğeni ile izlendi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası etkinleri kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri taktim edildi.