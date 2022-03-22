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Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar’ın acı günü

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar annesini kaybetmenin derin hüznünü yaşadı.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar’ın acı günü
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar annesini kaybetmenin derin hüznünü yaşadı.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar’ın annesi Halime Bahar 86 yaşında hayatını kaybetti.

8 yetişkin çocuk sahibi Halime Bahar’ın cenazesi Küçükköy Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Küçükköy Kabristan’ında toprağa verildi.

Halime Bahar’ın cenazesinde; ailesi, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Deva Partisi Ayvalık İlçe Başkanı Salih Oral Övüç, belediye meclis üyeleri, belediye daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Cenazede Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar’ın yanı sıra 7 kardeşinin acısı adeta gözlerinden okunuyordu.

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