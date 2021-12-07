Ayvalık Belediyesi ekipleri her koşulda her an sahada

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi ekipleri, şiddetli yağmur ve fırtınadan dolayı ilçede bir sıkıntı yaşanmaması için gece boyunca çalışmaları aralıksız sürdürdü. Zabıta, fen işleri, park bahçeler ve temizlik işleri müdürlükleri gece gelen ihbarlara anında müdahale etti.

Gece yaşanan sağanak yağışla birlikte ekipler tüm bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Yollarda ve derelerde biriken toprak, ağaç, kütük, kaya parçalarını toplayan ve mazgal temizliği yapan ekipler geceki çalışmalarına sabah da aralıksız devam ediyor.

Ayvalık’ı dün akşam saatlerinden bu yana etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gidermek için belediye ekipleri, gece boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Şiddetli fırtına ve sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklarla mücadelede mesai saati gözetmeksizin çalıştıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; ”Kent merkeziyle birlikte, Altınova, Ali Bey Adası (Cunda), Küçükköy ve Sarımsaklı bölgeleri için ayrı ekipler oluşturduk ve vatandaşlarımızın her çağrısına yetişmek için durmaksızın çalıştıklarının altını çizerek, “Sabah gün doğumunun ardından yapılan tespitlerde çok büyük olumsuzlara rastlanmaması bizleri mutlu etti. Sabaha kadar fedakarlık gösteren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.