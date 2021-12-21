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“Ayvalık fidanlarına bir destek de Müzik Derneği’nden geldi

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin’in en büyük hali olarak hayata geçirilen, ilçede yaşayan ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla kurulan Ayvalık Eğitime Destek Derneği’ne bir destek de Müzik Derneği’nden geldi.

“Ayvalık fidanlarına bir destek de Müzik Derneği’nden geldi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin’in en büyük hali olarak hayata geçirilen, ilçede yaşayan ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla kurulan Ayvalık Eğitime Destek Derneği’ne bir destek de Müzik Derneği’nden geldi.

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Başkan Ergin’in, “İnanıyorum ki Ayvalıklı hemşehrilerim bu işe gönül verecek ve sahip çıkacaktır” sözü hayat buldu ve Ayvalık Belediyesi ve gönüllüler Eğitime Destek Derneği’nin daha çok öğrenciye ulaşmasını sağladı.

Bu yıl yaklaşık 120 öğrenciye karşılıksız burs veren derneğe bir destek de Ayvalık Müzik Derneği’nden geldi.

Ayvalık Müzik Derneği’nin Eğitime Destek Derneği yararına hazırladıkları Türk Sanat Müziği konseri, Ayvalık fidanlarına cansuyu oldu.

“Ayvalık Fidanları” yararına düzenlenen gecede; Koro Şefi Kamil Güncel eşliğinde kulakların pasını silen konserde emeği geçenlere Ayvalık Belediyesi meclis üyesi Ali Jale ve Eğitime Destek Derneği yönetim kurulu üyelerinden Nuray Özer ve Emel Uçar teşekkür plaketi ile çiçek sundu.

Bilet gelirlerinin tümü Ayvalık’ta ikamet edip şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine gidecek olmasının dışında, koltuk sayısından çok fazla satış olduğu belirlendi.

Gecede bu ay için yaklaşık 10’un üzerinde öğrencinin bursunu karşılayacak kadar gelir elde edildiği öğrenildi.

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