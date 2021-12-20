Ayvalıkgücü Belediyespor’a liderlik çok yakıştı

BAL Ligi’nde haftaya 2. sırada giren Ayvalıkgücü Belediyespor, Yalovaspor’u evinden eli boş gönderdi ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’nda yüzlerce taraftarın takip ettiği karşılaşmaya hızlı başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, 9. dakikada Serkan Bozkurt ve 12. dakikada Ertuğrul Yıldırım’ın ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 2 - 0 önde kapattı. İkinci yarıda gol sesi çıkmayan mücadelede Ayvalık 3 puanın sahibi oldu. Ayvalık Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan maçı tribünde olamayan binlerce sporsever de evlerinde takip etti.

Şehir dışı programı sebebiyle maçı canlı olarak sosyal medya hesaplarından takip eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin galibiyet sevincini yaşadı. Ergin, “Ben yoğun tempoda ve şehir dışında olduğum için maçı tribünde takip edemedim. Fakat benim yerime bu soğuk havada tribünde yerini alan yüzlerce Ayvalıklıya teşekkür ederim. Ayvalıkgücü çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Biz beraber oldukça, beraber çalıştıkça, başarılı olacağımıza sonuna kadar inanıyor, sonunun da şampiyonluk olmasını diliyorum” dedi.