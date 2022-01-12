Ayvalık’ta 113 memur için toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ayvalık Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında süren 113 memur ve sözleşmeli memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 yıllarını kapsayan sözleşmeye göre memurlara, maaşlarına ek olarak sosyal denge tazminatı, yol yardımı, anaokulu ve ilkokul için 600, lise dengi için 800 ve üniversitede okuyan çocuklar için bin 500 eğitim yardımı, ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye konularında artış sağlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, memurları enflasyona ezdirmediklerini ve örnek bir sözleşmeye imza attıklarını en düşük memur aylığının yüzde 40 oranında arttığını söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Tüm Yerel Sen hukuk sekreteri Gönenç Olgun, sendika işyeri temsilcisi Mehmet Darcan arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine, başkan yardımcısı Erkan Karasu da katıldı.

Toplu İş Sözleşmesi’ni imzalayan Tüm Yerel Sen hukuk sekreteri Gönenç Olgun, “Ayvalık’ta’ yaptığımız sözleşmeden biz sendika olarak çok mutluyuz. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyor, sonuçlanmasında destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Mesai arkadaşlarımın maaşlarında önemli oranda artış sağlayan bir sözleşmeye imza atmaktan mutluluk duyuyorum. Bütçelerine büyük bir katkı sağlayacak olan artışların bereket getirmesini diliyorum. Ekonomik krizin giderek ağırlığını hissettirdiği bu günlerde memur kardeşlerimin gelirlerini artıracak bir toplu iş sözleşmesi için Tüm Yerel Sen yönetimi ile anlaşmaya vardık. Ayvalık Belediyesi’nin memurunu da işçisini de ekonomik kriz karşısında enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.