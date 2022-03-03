Ayvalık’ta akıllı kavşakla trafik daha güvenli

Ayvalık Belediyesi, akıllı kavşaklarla trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Kent içindeki ulaşımı rahatlatmak, yayaların konforu ve güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmalar kapsamında Armutçuk Sahil mevkii, İtfaiye Kavşağı üzerindeki akıllı kavşak uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler mesai saati gözetmeksizin program dahilinde asfalt kazı çalışmalarını tamamlayıp, uygulamanın yapıldığı alanda asfalt yenileme ve tretuvarın yanı sıra peyzaj düzenlemesi ve trafik işaretleme, levhalama işlemleri gerçekleştirilecek

Trafik sorunu çözüme kavuşacak

Ayvalık genelinde sürdürülen ulaşım projelerinin birer birer hayata geçirmesinin yanı sıra yaya ve taşıtların sık kullandığı, Armutçuk Pazaryeri’nin de ulaşım ayaklarından biri olan bölgede Ayvalık Belediyesi akıllı kavşaklarla trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Ayvalık Belediyesi bu kapsamda Armutçuk Sahil, İtfaiye Çıkışı, Armutçuk Pazaryeri ve Cunda Yolu kesişiminde yer alan kavşak üzerinde düzenleme yapıyor. İtfaiye Kavşağı olarak bilinen bölgenin konforlu, güvenli ve seri bir trafik akışına sahip olmasının yanı sıra yayalar içinde de güvenli bir ulaşımın amaçlandığı düzenleme ile akıllı kavşak, kısa sürede faaliyete başlayacak. Akıllı kavşakla bölgede yaşanan trafik sorunu çözüme kavuşacak.

Kronik birçok sorun çözüme kavuştu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldikleri tarihten bugüne kadar kentin yıllardır süregelen, kronikleşmiş birçok sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi. Ayvalık’ta ihtiyaçları gidermeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Ergin, "Burada yaptığımız akıllı kavşak düzenlemesi tamamlanınca, yayalarımız ve araç trafiğimiz rahat bir nefes alacak. Yoğun bir şekilde kullanılan bölgemizde yapılan çalışmayla kronikleşmiş bir sorunu daha çözeceğiz. Daha önce hayata geçirdiğimiz Sarımsaklı Yonca 1 Mevkii, Küçükköy girişi, Cunda Gönülyolu Köprüsü girişinde yaptığımız kavşak uygulamaları ile trafik akışını rahatlatıp, yayalarımız için güvenli bir ulaşım sağlamış olduk. Bu bölgede yapılan çalışma daha geniş kapsamlı ve tamamlandığında Ayvalık’ımıza güzellik katacak. Gece ve gündüz ziyaretlerimde gözlemlediğim kadarıyla tüm ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyor ve kısa zaman içinde hizmete sunmayı amaçlıyoruz” dedi.