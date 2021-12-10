Ayvalık’ta Başkan Ergin’den Sarımsaklı pazaryeri ziyareti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Küçükköy Mahalle Muhtarı Hasan Bagatır’ ı ziyaret ederek mahalle ile ilgili talep ve çözüm önerilerini dinledi.Ardından belediye meclis üyesi Semih Varol’la birlikte KüçükköyMahallesi Sarımsaklı Pazaryeri’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların talep ve şikayetlerini not alan Başkan Ergin pazarcı esnafına hayırlı işler diledi.

Başkan Ergin Pazarcı esnafından ve alışveriş yaptı vatandaşlarla sohbet etti, sıkıntılarını paylaştı, belediye olarak yapılabilecek hizmetler üzerine onlardan gelen görüş ve önerileri dikkate aldı. Fırsat buldukça pazaryerine giderek esnaf ile sohbet eden, alışveriş yapan vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Ergin, bu geleneği Sarımsaklı Pazaryeri’nde de sürdürdü.

Başkan Ergin, pazar alışverişinin uzun yıllardır bir aile geleneği olduğunu belirterek pandemi konusunda da hem pazarcı esnafını hem vatandaşları uyararak, “Sosyal mesafeye uyalım, uymayanları uyaralım, maske kullanımına özen gösterelim. Özellikle ellerimizi sık sık yıkamayı ve dezenfektan kullanmayı unutmayalım. Öncelikle sağlığımızı kendimiz koruyalım” dedi.