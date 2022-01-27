Ayvalık’ta “Çöplüğün Altın Çocukları” ilgi gördü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 6 Şubat tarihine kadar açık kalacak olan “Çöplüğün Altın Çocukları” isimli fotoğraf sergisi, Ayvalık Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını gerçekleştiren Ayvalık Belediyesi Başkan yardımcısı Erkan Karasu, sokaktaki dostlar için gönüllülük anlayışıyla yürütülen çalışmaları ilgiyle izlediklerini söyledi. Karasu, “Faaliyetlerine Ayvalık Altınova Mahallesi’nde döküme kapatılan eski çöplük bölgesinde bir yıl önce başlayan ‘Çöplüğün Altın Çocukları’ isimli hayvan sever ve gönüllülerden oluşan topluluğun gün geçtikçe sayılarını artırmakta, Belediyemiz ve diğer sosyal toplum kuruluşları ile koordinasyonu sağlayarak sokak hayvanlarına her türlü desteği vermektedir” dedi.

Sergi; eski Altınova çöplüğünde, Ayvalık Belediyesi tarafından belirlenen alanda, sokak canları adına besleme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürüten gönüllü topluluğu üyeleri tarafından çekilen fotoğraflardan oluştu.