Ayvalık’ta Ergün Tekincan’ saygı gecesinde efsane futbolcular buluştu

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) temsilcisi Cemal Erhanoğlu’nun organize ettiği, Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen bu özel geceye birbirinden değerli isim katıldı.

Gün gelmiş. Kulüp başkanlığı, müdürlüğü, gün gelmiş malzemecilik yapmış, gün gelmiş evinde eşine formaları yıkatmış, 86 yaşına dayanmış Ayvalıkgücü sevdalısı Ergün Tekincan, onuruna düzenlenen gecede duygulu anlar yaşadı. Anıların anlatıldığı gece bazı anlar hüzüne bazı anlar da kahkahaya dönüştü.

Belgesel tadında hazırlanan ve geçmiş yıllardaki karşılaşmalardan görüntülerin yer aldığı film gece boyunca konuşuldu. Ayvalık Belediyesi bandosunun şefliğini de yapan Ergün Tekancan’ı kulüp başkanları, bir dönem sahalarda top koşturan futbolcular hediye yağmuruna tuttu. Başkan Ergin de, günün anısına hem plaket hem çiçek takdim etti. Gecenin düzenlenmesinde emeğe geçen herkese teşekkür eden Ergün Tekincan, geceye özel Ayvalıkgücü için yazdığı şiiri okudu ve dakikalarca alkışlandı.

Yıllar sonra da olsa bir araya gelmekten mutlu olduklarını dile getiren dönemin futbolcuları birbirlerine lakapları ile takılarak geceye hem renk kattılar hem o günlere ait anılarına anlattılar. Duygu dolu anların yaşandığı gecede konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,“Kurulduğu 1966 yılından bu yana ilçemizin gözbebeği güzide futbol takımlarımızdan biri olan ve yıllarca başarılarıyla gururlandığımız, kaçırdığı şampiyonluklara üzüldüğümüz Ayvalıkgücü’müz bu sezon yine yepyeni bir başarıya yelken açmış durumda. Şu anda ligde lider durumda bulunan kırmızı-beyazlı ekibimiz, inşallah birkaç hafta sonra şampiyonluğu kucaklayacak ve play-off grubunda da zaferlere imzasını atarak, layık olduğu profesyonel lige, 3. Lig’e yeniden dönecektir” dedi.