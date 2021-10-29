Ayvalık’ta görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyetin 98’nci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cadde ve sokaklar ay-yıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk koyma ve tebrikat töreni gerçekleştirildi.

28 Ekim günü Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreniyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; 29 Ekim’de Hüsnü Uğural Stadyumu’nda düzenlenen törenle coşku doruğa ulaştı.

Kenti boydan boya geçen Atatürk Caddesi, Talatpaşa Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı büyük bayram için hazırlandı. Kentin dört bir yanından duyuru yapılan ses sisteminden saat başı çalınan marşlar coşkuyu artırdı. Kent merkezinde ve çeşitli mahallelerde gezen araçlarla hem marşlar çalındı hem de Türk bayraklarının dağıtımı yapıldı. Ayvalık Belediyesi gezici bandosu gün boyu mahalleleri dolaşarak marşlar çaldı.

Ay-yıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle süslenen caddeler görsel olarak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanan vatandaşların coşkusunu artırdı. Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Garnizon komutanı Personel Albay, Ertan Tutar, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı, coşkuya ortak oldu. Cumhuriyet Bayramı coşkusu Ayvalık’ta sokaklardan meydanlara, salonlardan stadyumlara kadar, ilçenin her noktasında doyasıya yaşandı.

Ayvalık’ta Cumhuriyet Bayramı törenleri; akşam saatlerinde fener alayı ile şenlenen ve renklenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının son günü olan 31 Ekim’de ise Kırsal mahalleler arasında düzenlenen Cumhuriyet Kupası final maçı oynanacak ve kupa töreniyle kutlamalar son bulacak.