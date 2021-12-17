banner4556

Ayvalık’ta liderlik hedefi ilçeyi bayraklarla donattırdı

banner4336

BAL Ligi’nden 3. Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen Ayvalıkgücü Belediyespor’da zorlu Yalovaspor maçı öncesi, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatlarıyla ilçe merkezi ve stadın Ayvalıkgücü bayraklarıyla süslenmesi kente şampiyonluk havası getirdi.

Ayvalık’ta liderlik hedefi ilçeyi bayraklarla donattırdı
banner3909

BAL Ligi’nden 3. Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen Ayvalıkgücü Belediyespor’da zorlu Yalovaspor maçı öncesi, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatlarıyla ilçe merkezi ve stadın Ayvalıkgücü bayraklarıyla süslenmesi kente şampiyonluk havası getirdi.

19 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’nda oynanacak maç öncesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara "3. Lig yolunda başarılar Ayvalık" yazılı Ayvalıkgücü Belediyespor bayrakları asıldı. Stada da şampiyonluk havası getiren pankartlarda “sende hatıralar var” ve Ayvalıkgücü’nün 3. Lig’deki günlerini hatırlatan “aşkımız derinlerden, ruhumuz 80’lerden” sloganları kullanıldı.

Belediye Başkanı Ergin’den destek çağrısı

banner4575

Ayvalıkgücü Belediyespor’un şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, her zaman desteğini esirgemeyen Ayvalıklıları, kritik maç öncesi yine takıma destek olmaya çağırdı. Başkan Ergin; “Ayvalıkgücü Belediyespor’un şampiyon olup, 3. Lig’e çıkarak kentimizi onurlandıracağına inanıyor ve bütün hemşerilerimizin takımımıza destek vermesini bekliyorum" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Rezan Epözdemir: "İstifa etmedim, bu hukuka...
Rezan Epözdemir: "İstifa etmedim, bu hukuka...
  1. SPOR

banner4558

banner3841

banner4391

banner4349