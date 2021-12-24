Ayvalık’ta meslek liselerinde verimliliğin arttırılması için düğmeye basıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçedeki meslek liselerinin yerel ve bölgesel ihtiyaçlara göre daha verimli planlama ve uygulama yapabilmesi, sektörel ihtiyaçların ve istihdam olanaklarının göz önünde bulundurularak, alanda doğru planlama yapılabilmesi için önemli bir toplantı düzenlendi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır sektör, meslek kuruluşu ve belediye temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantı Cunda Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlarda, meslek liseleri alanları ve dalları, yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundu. Meslek odaları, meslek kuruluşları ve mesleki eğitim veren kurumlarının ortaklaşa yürütülecek faaliyetleri ve bu durumun Ayvalık istihdamı üzerine sağlayacağı yararlar konusunda bilgilendirme yaptı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın’ın gerçekleştirdiği sunumunda, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu’nun oluşturulması amacı hakkında bilgilendirme yaparak, sayısal veriler ışığında ilçedeki mesleki eğitim kapasitesi ve geleceği hakkında brifing verildi.

Toplantıda, Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Levent Barbaros, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gerekli belgelendirme çalışmalarının süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman; kamu kurumlarının ve meslek kuruluşu, sektör temsilcilerinin karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda alınan kararlar neticesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde imzalanacak protokoller ile birlikte kısa zamanda somut adımlar atılacağını belirterek, tüm katılımcılara gerçekleştirilen verimli toplantıya katkılarından dolayı teşekkür etti.