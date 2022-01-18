Ayvalık’ta öğrenciler sömestre tatilinde tiyatroya doyacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, geçen yıl kasım ve aralık aylarında 13 farklı faaliyete ev sahipliği yapan Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde, 23 Ocak-5 Şubat sömestr tatilinde öğrencilerin buluşma noktası olacak dopdolu bir program hazırlandı.

Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen programlar ile dört çocuk oyunu, bir çocuk konseri, dört yetişkin oyunu sahnelenecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çocukların, gençlerin ve vatandaşların kış ara tatilini en iyi değerlendirebileceği faaliyetlere dizisi hazırladıklarını söyledi. Başkan Ergin, 14 gün boyunca, eğitici ve eğlendirici programlardan yararlanacak olan çocuklara bol bol kitap okumalarını da tavsiye etti.

Program konusunda bilgi veren Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Erkan Cılak, tiyatro oyunlarının dışında, “Mübadele Sözleşmesi”nin 99’uncu yılı sebebiyle bir de sempozyumun gerçekleştirileceğini duyurdu. Tatil süresince, çocuklar için "Hürkuş" ve "Soğuktan Korkmayan Tek Kuş" ikişer seans, yetişkinler için Seyyah ve Ana Gökyüzü Delinmiş oyunları ücretsiz olarak sahnelenecek. Diğer oyunlarda ise 30 Türk lirası tek fiyat uygulanacak.

Öte yandan Ayvalık Sanat Fabrikası’nın Sacco ve Venzetti oyunu, Eğitime Destek Derneği yararına 4 Şubat günü sahnelenecek.