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Ayvalık’ta trafik kazası; 4 yaralı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ayvalık’ta trafik kazası; 4 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Lale Adası’nda 15 Eylül Caddesi’nde karşıdan karşıya gelmekte olan 10 AFA 372 plakalı otomobil ile 35 AHR 162 plakalı özel araç çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan Cem Miray, Ezgi Bayram, Erkan Avcı ve Sedef Altan yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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