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BAÇEM’de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu

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Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde(BAÇEM) 7. Uygulamalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu açılacak. Kurs başvuruları devam ederken, başvuruların 20 Martta biteceği açıklandı.

BAÇEM’de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu
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Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde(BAÇEM) 7. Uygulamalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu açılacak. Kurs başvuruları devam ederken, başvuruların 20 Martta biteceği açıklandı.

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BAÇEM’de Uygulamalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursları devam ediyor. 7’nci defa düzenlenecek kursun 14-25 Mart 2022 tarihlerinde hafta içi 09:00-17:00 saatleri içerisinde gerçekleşeceği açıklandı. Kurs 10 gün devam edecek. Başvuru tarihleri 16-20 Şubat olarak açıklanırken, online başvuru adresi de https://bacem.com.tr olarak belirlendi. Başvurunun 20 Şubat saat 24.00 de sona ereceğini anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, “Başvuru sonuçları ilan tarihi 23 Şubat olarak belirlendi. 80 kişilik kontenjanın belirlendiği kurs için başvuru sonuçları bacem.com.tr adresimizden öğrenilebilir. Eğitim kadrosunda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, Ziraat Mühendisi Uğur Binbir ve Zakir Kuleli ile Uzman Biyolog Betül Kurtuluş yer alacak. Kurs programı, kursiyer değerlendirme kriterleri ve tüm detaylar sitemizdeki sıkça sorulan sorular bölümünde ve mail adresimizden öğrenilebilir” dedi.

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