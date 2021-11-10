Bahçesinde çalışırken tanksavar bombası buldu

Balıkesir’in Manyas ilçesinin kırsal Kızıksa Mahallesinde bir vatandaşın bahçesinde bulduğu tanksavar bombası, ekiplerce imha edildi.

Manyas’ın kırsal Kızıksa Mahallesinde Kenan Tuzcuoğlu adlı şahıs, bahçesini kazarken demir bir cisme rastladı. Bulduğu şeyin ne olduğunu bilmediği için Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek cismin fotoğraflarını gösterdi ve yardım istedi. Manyas Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına haber verilerek, savcılığın talimatı doğrultusunda zırh delici tanksavar mühimmatı olabileceği düşünülerek Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleriyle olay yerine gidildiği belirtildi. Mühimmat, gerekli emniyet önlemleri alınarak PAMİT ekibi tarafından imha edildi. Manyas Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.