Balık tezgahları buz kesti

Marmara, Ege ve Karadeniz’de etkili olan fırtına ve soğuk hava balık tezgahlarına da yansıdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma balık haline balık az gelince, bazı işyerleri kepenk kapattı.

Fırtına ve soğuk hava Bandırma balık halini olumsuz etkiledi. Balık haline gelen balık miktarı çok düştü. Balık az gelince bazı işyerleri işyerlerini açmadı. Balık halinde hamsi kilosu 40, istavrit kilosu 30 ve çinekop kilosu 60 liradan satılıyor. Soğuk havaların birkaç gün daha etkili olmasının beklendiğini belirten balıkçı Okan Balıbek, "Balık tezgahlarına fırtına esti. Balık tekneleri denize açılmıyor. Marmara, Ege ve Karadeniz fırtınalı ve soğuk bir hava geçiriyor. Balıklar az geliyor. Fiyatları yüksek. Balık miktarı az olunca balık halimizde bazı arkadaşlarımız iş yerlerini açmadı. Balık fiyatlarına gelince Karadeniz hamsisi kilosu 40, istavrit kilosu 30 ve çinekop da kilosu 60 liradan satılıyor. Vatandaşlarımızı balık almaya, balık yemeye davet ediyoruz. Soğuk ve fırtınalı havanın 3 veya 4 gün daha sürmesi bekleniyor. Ondan sonra güzel bir hava gelir" şeklinde konuştu.

Bandırma balık haline balık az gelince bazı işyerleri kepenk kapatırken, balıkhaneye vatandaşın ilgisinin yok denecek kadar az olduğu gözlendi.