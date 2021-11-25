Balık tezgahlarında çupra ve çinekop bolluğu

Karadeniz ve Marmara Denizinde balıkçı tezgâhlarına gelen balık çeşitlerinde artış görülürken Bandırma balık halinde çupra ve çinekop bolluğu gözleniyor.

Marmara ve Karadeniz’de fırtınanın etkili olması sebebiyle Bandırma balık halindeki tezgahlarda çeşit balıkları yerini çupra ve çinekopa bıraktı. Balık haline fırtına sebebiyle başta hamsi ve diğer balıkların az geldiğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, " Malum iki gündür fırtına var ve buda halimize gelen balık miktarında azalmaya sebep oluyor. Ancak bu çeşit balıkları yerini Çupra ve Çinekop a bıraktı. Çupra tanesi 30Liraya, Çinekop ise kilosu 40 Liradan satılmakta. Havaların düzelmesini bekliyoruz" diye konuştu. Balıkçı Yıldız, hamsinin fiyatının 40 istavrit’ in ise kilosunun 25 ila 30 arasında satıldığını da sözlerine ekledi.