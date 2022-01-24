Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde bir ilk daha

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi bünyesinde ilk kez yapılan omurga eğriliği ameliyatı ile 21 yaşındaki hasta sağlığına kavuşturuldu.

Omurga eğriliği teşhisi ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine başvuran 21 yaşındaki hasta, ortopedi uzmanları Op. Dr. Ali Ertuğrul ve Op. Dr. İrfan Tepe tarafından ameliyat edilip taburcu edildi. Toplum genelinde skolyoz görünme sıklığı yüzde 2-4 arasında. Kız çocuklarında erkeklere göre görünme sıklığı çok daha fazla.

Ameliyatı ortopedi uzmanları Op. Dr. Ali Ertuğrul ve Op. Dr. İrfan Tepe gerçekleştirdi. Ameliyatı yapan doktorlardan Ali Ertuğrul, ”Genç hastamızın skolyana bağlı ağır omurga eğriliği vardı. Hastalığın gelişimine göre ameliyat edilmesi elzem bir hal aldı. Bizler ameliyatı planladık ve özel yapım malzemeler kullanarak omurga vidası ile düzeltme sağladık. İdeopatikSkolyoz (omurga eğriliği)hastanemizde ilk defa yapıyoruz. Balıkesir’imize vereceğimiz sağlık hizmet çeşidini arttırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Ertuğrul, çocuklarda omurga eğriliği ve kamburluk cerrahisinin artık Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde yapılabilir hale geldiğini de sözlerine ekledi.