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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edincik’te bulunan iş merkezini satışa çıkardı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma’nın Edincik Mahallesinde bulunan iş merkezini satışa çıkardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edincik’te bulunan iş merkezini satışa çıkardı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma’nın Edincik Mahallesinde bulunan iş merkezini satışa çıkardı.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edincik Meydanında bulunan iş merkezini satışa çıkardı. Büyükşehir Belediyesine ait Edincik’te bulunan 16 adet iş yeri, iki lojman, hamamdan oluşan iş hanı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. 3 milyon lira muhammen (tahminî) bedelle satışa çıkacak olan bölgede, üç katlı pasaj, üç katlı hamam, fırın, elektrik trafosu binası ve arsasının bulunduğu öğrenildi.

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