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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehit ailesini sevindirdi

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Susurluk’ ta ekmek satış noktasının işletmeciliğini şehit ailesine verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehit ailesini sevindirdi
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Susurluk’ ta ekmek satış noktasının işletmeciliğini şehit ailesine verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş, ilçelere ekmek satış noktaları açmaya devam ediyor. Susurluk ilçesine açılan ekmek satış noktasının İşletmeciliği, 1993 Yılında Elazığ Palu ilçesinde çatışmada Şehit olan Jandarma Er Mesut Nayman’ın ailesine verdi. Şehit abisi Veli Nayman, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ekmek satış noktasının işletmeciliğinin şehit aileleri ve gazilere verilmesi çok önemli. Şehit aileleri ve gazilere verdikleri önem ve destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, başta olmak herkesten Allah razı olsun. Herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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