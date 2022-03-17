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Balıkesir Büyükşehir, şoförlerin işlemlerini kolaylaştırıyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şoför esnafının işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Ulaşım Başvuru Sistemi’ni hayata geçirecek. 20 ilçenin Şoförler Odası başkanları ve genel sekreterlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sistem tanıtılarak detayları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir, şoförlerin işlemlerini kolaylaştırıyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şoför esnafının işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Ulaşım Başvuru Sistemi’ni hayata geçirecek. 20 ilçenin Şoförler Odası başkanları ve genel sekreterlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sistem tanıtılarak detayları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şoför esnafının yanında olmaya ve işlemlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. 20 ilçenin Şoförler Odası başkanlarını ve genel sekreterlerini ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü, Ulaşım Başvuru Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. İl genelinde; servis, taksi, yük taşımacılığı ve toplu taşıma faaliyeti yürüten şoför esnafının kuruma gelmeden işlemlerini online olarak yapabilmesine imkan sağlayacak Ulaşım Başvuru Sistemi ile işlemler hızlı bir şekilde yürütülebilecek. Toplantıda sistemin detayları oda başkanları ve genel sekreterlerine ayrıntılarıyla anlatılarak kullanımı hakkında bilgi verildi. Kurulacak sistem sayesinde ilçelerde yaşayan şoförler, merkeze gelmeden işlemlerini kolaylıkla hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

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