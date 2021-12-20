Balıkesir Büyükşehir’den, Şeb-i Arus gecesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümünü muhteşem bir Şeb-i Arus programıyla andı. Yoğun ilgi gören programda; Mevlevî Sema gösterisi ve Beyat-i Mevlevi Ayin-i Şerifi izleyenleri mest etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ölüm gününü “Hakk’a Vuslat” olarak gören Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümünü, Şeb-i Arus programıyla yâd etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Avlu Kongre Merkezi’nde 7-17 Aralık Mevlana Haftası dolayısıyla düzenlenen “İrfan Vakti” programı öncesinde; ebru, rölyef ve hat sanatı eserlerinin yer aldığı sergi ve sanat atölyeleri gezildi. Balıkesirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Şeb-i Arus, hicaz dua ile başlayarak Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşit Canbulat’ın Mesnevi sohbetleri ile devam etti. Balıkesir Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve İzmir Devlet Konservatuarından konuk sanatçılar tarafından UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan Mevlevî Sema gösterisi ve Beyat-i Mevlevi Ayin-i Şerifi izleyenleri mest etti.