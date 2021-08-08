Balıkesir'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi

Kazada hayatını kaybeden vatandaşların isimleri şu şekilde belirlendi:
Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olarak kayıtlara geçti.
Annesini ziyarete geldi, kazada yaşamını yitirdi
15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Akın Duru'nun fabrikada işe başlamadan annesini ziyarete geldiği öğrenildi.