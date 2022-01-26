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Balıkesir emniyeti aranan 16 kişiyi yakaladı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü genel güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmada 5 ilçede 16 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Balıkesir emniyeti aranan 16 kişiyi yakaladı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü genel güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmada 5 ilçede 16 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde yaptığı çalışmada 16 aranan şahsı ele geçirdi. Asayiş Şube ekipleri yaptıkları aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 14 fişek ele geçirirken, genel güvenliği ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bilgisini verdi.

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