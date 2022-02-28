banner4556

Balıkesir Emniyeti KADES hakkında bilgilendirme yaptı

banner4664

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Personelleri tarafından kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması konusunda vatandaşlara ve kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Balıkesir Emniyeti KADES hakkında bilgilendirme yaptı
banner4581

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Personelleri tarafından kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması konusunda vatandaşlara ve kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

banner4336

Kızılay caddesi Altıeylül’ün ilçesinin en işlek caddelerinden birisinde yapılan çalışmalarda özellikle bayanlara yönelik KADES uygulaması hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Bilgilendirmede KADES’in kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış acil müdahale uygulaması olduğu vurgulandı. KADES’in akıllı telefonlara kurulması, kayıt oluşturulması, kullanılması, ihbar aşaması ve müdahale süreci hakkında kapsamlı bilgiler verilerek broşür dağıtıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
  1. GENEL

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666