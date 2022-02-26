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Balıkesir Emniyeti, okullarda SİBERAY’I anlattı.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Güvenli ve Bilinçli internet’ semineri düzenlenerek, ‘SİBERAY’ projesi anlatıldı.

Balıkesir Emniyeti, okullarda SİBERAY’I anlattı.
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Güvenli ve Bilinçli internet’ semineri düzenlenerek, ‘SİBERAY’ projesi anlatıldı.

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Programda, ‘Güvenli internet ve siber suçlardan korunma’ yöntemleri anlatıldı. Seminerde, internetin önemi, getirdiği kolaylıklarla birlikte karşılaşılan sorunlar, kontrolsüz paylaşım çılgınlığının sonuçları, siber zorbalık, internette her bilgiye güvenilmemesi ve en az 3 kaynaktan araştırılması gerektiği, sosyal paylaşım ve gizlilik ayarları, şifre güvenliği, profil sayfasında paylaşılmaması gereken bilgiler, site güvenliği ve internet bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

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