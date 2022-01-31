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Balıkesir Emniyeti üç günde aranan 50 kişiyi yakaladı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde son üç gündür genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda toplamda aranan 50 kişi yakalanırken 12 tabanca, 13 tüfek, 6 adet de kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir Emniyeti üç günde aranan 50 kişiyi yakaladı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde son üç gündür genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda toplamda aranan 50 kişi yakalanırken 12 tabanca, 13 tüfek, 6 adet de kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde son üç gündür genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda toplamda aranan 50 kişi yakalanırken 12 tabanca, 13 tüfek, 6 adet de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 50 kişiden 16’sının tutuklandığı çalışmada ayrıca ele geçirilen tabancalara ait 80 fişekle 6 kartuşa el konuldu.

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