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Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden muhabire atılan tokada tepki

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Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) canlı yayında gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İHA muhabiri Ahmet Demir’e yaptığı çirkin saldırıyı kınadı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden muhabire atılan tokada tepki
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Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) canlı yayında gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İHA muhabiri Ahmet Demir’e yaptığı çirkin saldırıyı kınadı.

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Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir, canlı yayında İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atarak şiddet uygulayan gazeteci Muharrem Sarıkaya’ya sert tepki gösterdi. Demir yayımladığı kınama mesajında, "Muharrem Sarıkaya, ses kontrolü yapan basın emekçisine tokat atıyor. Basın emekçisi arkadaşımıza atılan o tokadı biz yüzümüzde hissettik. Kamera önünde demokrasi, insan hakları, emekçi savunuculuğu yapanların kameralar yayında değilken yaptığı bu çirkin davranışı şiddetle kınıyoruz."

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