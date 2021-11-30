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Balıkesir merkezli 31 şahsa FETÖ operasyonu

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Balıkesir merkezli 14 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli 31 şahsa FETÖ operasyonu
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Balıkesir merkezli 14 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen doktor, avukat, polis ve subay gibi 17 kamu görevlisi ile 4’ü askeri okullarda ilişiği kesilmiş öğrenci olmak üzere 31 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, Ankara, Aydın, Bitlis, Bursa, Denizli, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Van’da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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