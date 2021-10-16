Balıkesir MHP’de istişare toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel Başkanlığında, İlçe Başkanları istişare toplantısı gerçekleştirildi.

MHP Balıkesir İl Başkanlığında yapılan toplantı da Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cevdet Gürcan ve Medya Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fatih Mete Ezginer, Sorumluluk alanları ile ilgili İlçe Başkanlarına bilgi verdiler. MHP’de yapılan istişare toplantılarının devamlı olarak yapılması kararlaştırıldı.

İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel:” Toplantımızın camiamıza ve Balıkesir’imize hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.