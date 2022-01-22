banner4556

Balıkesir polisinden "Huzurlu Sokaklar" denetimi

banner4336

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında il genelinde 41 sabit uygulama noktasında 127 ekip, 424 personel ve 4 dedektör köpeğin katılımıyla uygulama yaptı.

Balıkesir polisinden "Huzurlu Sokaklar" denetimi
banner4582

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında il genelinde 41 sabit uygulama noktasında 127 ekip, 424 personel ve 4 dedektör köpeğin katılımıyla uygulama yaptı.

banner4575

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması ve önlenmesi amacıyla il genelinde denetimler gerçekleştirdi. Uygulamada yapılan trafik denetimlerinde bin 674 araç kontrol edilerek, 281 araca toplam 277 bin 542 TL para cezası uygulanırken, 29 araç da trafikten men edildi. Asayiş denetimlerinde ise 279 iş yeri, 5 AVM, 103 park ve bahçe, 173 metruk bina ve 213 okul çevresi kontrol edildi. Asayiş kontrollerinde 4 bin 181 kişinin sorgusu yapılırken, toplam 15 şahıs yakalandı. Asayiş kontrollerinde ayrıca 1 kesici ve delici alet, 4 bin 500 paket kaçak sigara, 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması ve önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kuzey Marmara Otoyolu’nda işletmeye ait kar küreme...
Kuzey Marmara Otoyolu’nda işletmeye ait kar küreme...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349