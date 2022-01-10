Balıkesir polisinden İHA’ya Gazeteciler Günü ziyareti

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Erdoğan Tetik, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Balıkesir Bürosunu ziyaret etti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Erdoğan Tetik ve beraberindeki polis memurları ile birlikte, İHA’yı ziyaret eden Müdür Yardımcısı Tetik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’ın selamlarını ileterek, çiçek takdim ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederek, İHA’nın çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müdür Yardımcısı Tetik, polisin güven vererek hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olduğunu ifade ederek, il ve ilçelerde suçlularla mücadelede çok önemli yol alındığını, alınmaya da devam edildiğini, özellikle suç ortamı oluşmadan önlemek için verdikleri mücadeleye dikkat çekti. Polisin halkın huzuru için 24 saat görevi başında olduğunu ifade ederek her türlü konuda vatandaşın çekinmeden polisi arayabileceğini sözlerine ekledi.