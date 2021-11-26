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Balıkesir polisten 22 şahsa gözaltı

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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

Balıkesir polisten 22 şahsa gözaltı
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Manyas İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tüfeği ve tüfeklere ait 13 adet kartuş, 6 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 48 adet fişek ele geçirildi.

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