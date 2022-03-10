Balıkesir Pullusu Emine Erdoğan’a verildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balmek işbirliği ile sahip çıkılan Balıkesir Pullusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a takdim edildi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, Balıkesir’in imzası niteliğindeki değerlere sahip çıkarak, şehrin marka kimliğini ön plana çıkaran Balıkesir Pullusunun kısa bir süre önce coğrafi tescilini aldığı haberini müjdeledi. Aydemir, Balıkesir Pullusunu Milletvekili Belgin Gökçe Uygur ile Emine Erdoğan’a takdim etti.

Emine Erdoğan Balıkesir Pullusuna övgüler yağdırdı

Mutlu Aydemir’in Balıkesir Pullusunu tanıttığı Emine Erdoğan, eseri çok beğendi ve nasıl hazırlandığı hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yakından incelediği Balıkesir Pullusunu Millet Evi’nde kendi elleriyle serdi. Mutlu Aydemir, övgülerini belirten Emine Erdoğan’a eserin tüm inceliklerini ve coğrafi işaret sahibi olma sürecini anlattı.

"Balıkesirli hanımlarımızın eserlerinin adı tüm Türkiye ve dünyada anılacak"

Balıkesir Pullusuna coğrafi işaret kazandırarak kültür hizmetine imza atan Milletvekili Mutlu Aydemir, bu süreçte katkısı büyük olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balmek kurslarına teşekkür ederek, "Balıkesirli hanımlarımıza, Balmek kurslarımız ve büyükşehir belediyemize çok teşekkür ediyorum. Balıkesir’imizin ve Balıkesirli hanımlarımızın eserleri tüm Türkiye’de ve dünyada anılacak" şeklinde konuştu.