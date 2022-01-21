Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Erdek’i ziyaret etti.

Şıldak, önce Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’u ziyaret ederek ilçenin meseleleri hakkında bilgi aldı. Vali Şıldak, ardından Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık’a iade-i ziyarette bulundu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, daha sonra ilçede yapımı süren binaları ile yatırım yapılması planlanan yerleri ziyaret ederek bilgi aldı. Vali Şıldak’ın Erdek gezisine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Birol Şahin, Valiliğin ilgili daire müdürleri ve AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu da katıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, daha sonra ziyaretiyle ilgili olarak gazetecilere basın açıklaması yaptı. Vali Şıldak, Erdek’te düzenlenen İl Milli Güvenlik Kurulu toplantısına da başkanlık yaptı.