banner4556

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Erdek’i ziyaret etti

banner4336

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Erdek’i ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Erdek’i ziyaret etti
banner4584

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Erdek’i ziyaret etti.

banner4575

Şıldak, önce Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’u ziyaret ederek ilçenin meseleleri hakkında bilgi aldı. Vali Şıldak, ardından Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık’a iade-i ziyarette bulundu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, daha sonra ilçede yapımı süren binaları ile yatırım yapılması planlanan yerleri ziyaret ederek bilgi aldı. Vali Şıldak’ın Erdek gezisine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Birol Şahin, Valiliğin ilgili daire müdürleri ve AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu da katıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, daha sonra ziyaretiyle ilgili olarak gazetecilere basın açıklaması yaptı. Vali Şıldak, Erdek’te düzenlenen İl Milli Güvenlik Kurulu toplantısına da başkanlık yaptı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya ve Ukrayna arasında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya ve Ukrayna arasında...
  1. POLİTİKA

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349