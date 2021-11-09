Balıkesir’de 1 haftada 246 şahsa gözaltı

Balıkesir’de asayiş ve narkotik polislerinin il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarda 246 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 35 şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde 01.11.2021-07.11.2021, tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 131 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 26 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 30 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 411 adet fişek, 15 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 82 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 47 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 1 haftada yapılan 76 ayrı çalışmada İl merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Kepsut, Bigadiç, Gömeç, Havran, Susurluk, Burhaniye ve Erdek İlçelerinde 115 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 9 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartıyla, 102 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 203 gram metamfetamin, 144 gram esrar, 57 gram bonzai, 3 bin 843 adet sentetik ecza hap, 3 adet ecstasy hap, 5 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 18 adet fişek, 15 bin 620 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.