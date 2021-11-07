Balıkesir’de 18 aranan vatandaştan 3’ü tutuklandı

Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran ve İvrindi İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 5 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 32 adet fişek, 4 adet tüfek ve bu tüfeklere ait 7 adet kartuş ele geçirildi.