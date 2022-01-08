Balıkesir’de 21 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen bir kişi tutuklandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden, depolayan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik projeli çalışması sırasında bugüne kadar 7 ayrı yakalamada; 15,73 gram metamfetamin, 3,12 gram esrar, 5 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet Ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında idari işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen operasyonla; 5 şüpheli şahıs daha gözaltına alınırken, şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramada; 652,89 gram esrar ve 30 kök hint keneviri ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Savaştepe ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 2 şüphelinin ikametinde yaptığı aramada 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 200 adet makaron, 62 paket iskambil kağıdı, 63 adet oyun pulu, 1 adet tabanca ve 17 adet tabanca fişeği ele geçirdi.