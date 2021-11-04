Balıkesir’de 35 şahsa ’Huzur’ operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 35 şahsı gözaltına alınırken, adlî makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde 3.11.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 4 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 7 adet fişek, 5 adet tüfek ve bu tüfeklere ait 30 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 3.11.2021 tarihinde il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Susurluk ilçelerinde yapılan 12 ayrı çalışmada, 18 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 3 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan 2’ si tutuklandı. 1’i adli kontrol kararıyla, diğer 12 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 25,05 gram metamfetamin, 22,38 gram esrar, 52,54 gram bonzai, 2 bin 358 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 76 TL para, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi.