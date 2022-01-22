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Balıkesir’de 68 kırsal mahalle yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

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Bölgede dün gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. İl genelinde 68 kırsal mahallenin ulaşımında aksama yaşanıyor.

Balıkesir’de 68 kırsal mahalle yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
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Bölgede dün gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. İl genelinde 68 kırsal mahallenin ulaşımında aksama yaşanıyor.

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Balıkesir’de kar dolayısı ile ulaşımda yaşanan sorunlar gidebiliyor. Balya’da 1, Dursunbey’de 39, Savaştepe’de 13, Gönen’de 6, Kepsut’ta 5, Karesi’de 1 ve Altıeylül ilçesinde de 3 yol olmak üzere toplam 68 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. İl ve ilçe yollarında Karayolları ekipleri, mahalle yollarında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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