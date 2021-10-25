Balıkesir’de araç sayısı 516 bin 479 oldu

Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayında ayında artarak 516 bin 479 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) Türkiye’de Eylül ayında 92 bin 996 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,8’i otomobil, yüzde 29’u motosiklet, yüzde 12,3’ü kamyonet, yüzde 7,2’si traktör, yüzde 2,3’ü kamyon, yüzde 0,9’u minibüs, yüzde 0,4’ü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar. Balıkesir’de Eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 516 bin 479 olduğu açıklandı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında, Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının Eylül ayı itibarıyla 246 bin 559 olduğu açıklandı.